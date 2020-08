Perisic torna all’Inter? TS: “Attese novità dal Bayern: le ultime”. E per Nainggolan…

L’Inter continua a ricercare un esterno sinistro e il nome più caldo in tal senso è Emerson Palmieri. Secondo Tuttosport, però, il Chelsea non abbassa le pretese e chiede almeno 30 milioni di euro. “Al momento troppi per l’Inter che prima deve pensare anche a incassare”, il giudizio del quotidiano torinese che spiega come l’Inter potrebbe incassare qualcosa da due cessioni in particolare, anche se entrambe non saranno trattative facili da concludere:

“Novità in tal senso potrebbero arrivare dal Bayern Monaco per Ivan Perisic: in caso (difficile) di mancato accordo – a cifre comunque lontane rispetto ai 20 milioni pattuiti nel diritto di riscatto scaduto a maggio – il croato potrebbe far ritorno alla base. Nel limbo pure Radja Nainggolan che comunque, fino a fine mese, si allenerà con il Cagliari, dove il belga vuole restare”.