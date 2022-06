Sky – Le parole di Totti su Dybala? Mai arrivata offerta concreta dalla Roma

L'Inter sta limando le cifre per chiudere la trattativa Dybala e regalarlo a Inzaghi . Questo pomeriggio, su Skysport, sono arrivate la parole di Totti che ha sottolineato come abbia provato a corteggiarlo per la Roma. "Io so come è andata. Ma non dipende solo dal giocatore, se dipendesse solo da lui ci sarebbero chance in più", ha detto l'ex capitano giallorosso.

In realtà - hanno spiegato a Skysport - non è mai arrivato un affondo vero e proprio per il calciatore, non c'è stata un'offerta concreta da parte degli americani. Alla storia dell'argentino la società giallorossa ci ha sempre girato attorno. Totti era un grande sponsor del giocatore per la Roma e ne aveva parlato alla proprietà come di un giocatore che può fare la differenza ma dopo aver ascoltato le parole dell'ex capitano non è arrivata un'offerta nero su bianco per l'attaccante.