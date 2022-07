Così la Roma ha convinto Dybala: Mourinho, Tiago Pinto e tutti i retroscena

Paulo Dybala ha scelto la Roma e ha già raggiunto la squadra in Portogallo per visite mediche e firma sul contratto. Una richiesta esplicita di José Mourinho, che da fine campionato spingeva per la Joya. Grandhotelcalciomercato.com, sito di Gianluca Di Marzio, ha svelato così tutti i retroscena sulla trattativa:

“La cornetta alzata di José Mourinho verso Paulo Dybala è stata decisiva per portare la Joya nella capitale. I giallorossi hanno sempre monitorato l’evoluzione dell’estate di Dybala e sono sempre stati alla finestra ma a determinate condizioni. Nessuna asta, una proposta modulata tra fisso – più basso - e bonus – più alti -, intorno ai sei milioni che l’ex Juve chiedeva, per tre anni. La società ha fatto leva sulla voglia della Joya di mettersi in discussione oltre il lato economico. Non soldi, ma progetto tecnico, per convincerlo. Paulo dopo aver riflettuto seriamente alla proposta della Roma ha accettato, dopo essersi confrontato con i suoi agenti.