Non solo Inter su Musso, ci prova anche la Roma. “Due giocatori nell’affare per convincere l’Udinese”

Juan Musso, portiere dell'Udinese, sarà ceduto in estate e i giallorossi ci provano seriamente. Prezzo di partenza? 20 mln

Juan Musso , portiere dell'Udinese, è da tempo uno degli obiettivi dell'Inter per la porta del futuro. Il contratto di Handanovic scade nel 2022 e i nerazzurri stanno ragionando su quale estremo difensore puntare per i prossimi anni. Il Corriere dello Sport in edicola oggi, però, anticipa come, sul 26enne argentino, ci sia anche la Roma.

L'Udinese ha comprato Musso per poco meno di 4 milioni di euro dal Racing nel 2018 e l'argentino ha dimostrato sin da subito grandi doti in Serie A, catturando l'attenzione dell'Inter ma non solo. Ora c'è anche la Roma anche se i friulani chiedono 20 milioni di euro. "Magari non tutti in denaro liquido. Gotti ad esempio sarebbe felice di riabbracciare Diawara, che ha avuto giovanissimo da vice di Donadoni al Bologna, e Carles Perez, del quale aveva chiesto informazioni l’estate scorsa. E’ sugli scambi che si fondano le trattative nell’era del Covid. La Roma sta ragionando sull’ipotesi, nella certezza di dover comunque cambiare portiere: Pau Lopez, investimento infruttuoso di Petrachi, a fine stagione andrà via anche se negli ultimi tempi ha recuperato il posto da titolare", conferma il Corriere dello Sport.