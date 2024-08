Come rivela il Corriere della Sera, la Roma avrebbe offerto Cristante all’Inter come parziale contropartita tecnica per arrivare a Frattesi

Gianni Pampinella Redattore 29 agosto 2024 (modifica il 29 agosto 2024 | 22:46)

Si respira un'aria pesante dalle parti di Trigoria. Nella giornata di ieri, nel corso dell'allenamento, ci sarebbe stato un furioso alterco tra Daniele De Rossi e Bryan Cristiante. I due sono quasi venuti alle mani, tanto che sono dovuti intervenire alcuni giocatori per sedare gli animi. Come rivela il Corriere della Sera, in questi ultimi giorni di mercato la Roma avrebbe offerto Cristante all’Inter come parziale contropartita tecnica per arrivare a Frattesi, centrocampista molto apprezzato da De Rossi.