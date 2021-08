Dopo Dzeko, la Roma sogna Icardi: “Soluzione gradita a Wanda, ecco la formula giusta”

Dzeko è ormai in orbita Inter, e la Roma non vuole farsi trovare impreparata. Il sogno, scrive la Gazzetta dello Sport, è Mauro Icardi

Dzeko è ormai in orbita Inter , e la Roma non vuole farsi trovare impreparata. Con l'attaccante bosniaco pronto a vestirsi di nerazzurro, infatti, il club giallorosso non vuole farsi trovare impreparato. Il sogno, scrive la Gazzetta dello Sport, è Mauro Icardi:

"I rapporti con il Psg sono buoni, quelli con Wanda Nara, a cui non dispiacerebbe affatto vivere a Roma, anche. L’argentino sa che con il più che probabile arrivo di Messi a Parigi giocherebbe poco, e sa pure che se c’è un allenatore, a 28 anni, in grado di rilanciare davvero la sua carriera è proprio Mourinho (...). Costa tanto il suo ingaggio da 9 milioni a stagione e costa tantissimo il suo cartellino, visto che il Psg, due anni fa, lo ha pagato oltre 70 milioni. Come si può ovviare a tutto questo? Con un prestito biennale e una riduzione dello stipendio da parte dell’argentino. Dovrebbe, in sintesi, scommettere su se stesso".