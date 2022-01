Messaggero – Mercato, la Roma piomba su Nandez: possibile scambio con il Cagliari

Dopo essere stato a un passo dall'Inter la scorsa estate e vicino alla Juventus in questi giorni, Nandez potrebbe ora finire alla Roma

Dopo essere stato a un passo dall'Inter la scorsa estate e vicino alla Juventus in questi giorni, Nahitan Nandez potrebbe ora finire alla Roma. Lo scrive il Messaggero, secondo cui il centrocampista uruguaiano potrebbe trasferirsi in giallorosso nell'ambito di uno scambio di prestiti che prevede il passaggio di Diawara al Cagliari:

"Venezia e Cagliari. Se Diawara dovesse convincersi ad accettare il club sardo, Pinto potrebbe provare a chiudere uno scambio di prestiti con Nandez. L’uruguaiano ha ormai deciso di partire. È stato tentato e sedotto dalla Juventus che ora però l’ha abbandonato per virare decisamente su Zakaria. Una decisione che lascia il campo libero per arrivare all’ex Boca Juniors. Anche una trattativa, qualora Diawara si accasasse altrove, è possibile. Il presidente Giulini è disposto infatti a venire incontro ai possibili acquirenti con la formula del prestito oneroso (2 milioni) e, almeno con la Juventus, aveva fissato tre step per il riscatto a 10, 12 e 15 milioni a seconda delle presenze e gli obiettivi raggiunti dal club in stagione".