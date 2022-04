Romano: “Bremer, Inter fa sul serio ed è un colpo ad hoc. C’era anche il Milan”

L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di nomi caldi dell’Inter per l’estate

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di nomi caldi dell’Inter per l’estate: “Il Milan sta provando seriamente a prendere Botman, l'Inter invece Bremer. A livello strategico sono due grandi soluzioni per le milanesi. Anche il Milan era su Bremer, ma per lui l’Inter con la difesa a tre è perfetta”, le dichiarazioni di Romano. Intesa di massima già trovata con Bremer, l’Inter sta lavorando per trovare l’accordo con il Torino.