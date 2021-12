Romano: “Bremer, più Inter che Milan in questo momento: la situazione”

In diretta su canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così di Gleison Bremer in chiave Inter

In diretta su canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di Gleison Bremer in chiave Inter: “Bremer per giugno più Inter del Milan in questo momento. I rossoneri gradiscono, ma i nerazzurri ancora di più. A gennaio invece resterà al Torino”, le sue parole. Bremer è in scadenza di contratto con il club granata al 30 giugno 2023.