Romano: “Bremer? C’è anche il Milan, ma l’Inter per la prossima estate…”

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così del futuro del difensore del Torino Bremer, accostato anche all'Inter

Nelle ultime settimane si parla molto del futuro di Gleison Bremer, difensore centrale del Torino. Accostato sia all'Inter che al Milan, è tra gli osservati speciali dei dirigenti nerazzurri per presente e futuro. Così Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast ha parlato di Bremer: "L’Inter va mantenuta forte su Bremer come nome per l’estate. C’è anche il Milan, ma va tenuto sotto controllo questo profilo".