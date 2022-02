Romano: “Brozovic, Barcellona e Bayern si informano. Inter è ottimista”

L’Inter è ottimista per il rinnovo di Marcelo Brozovic. Ma altri club stanno chiedendo informazioni per il croato: la situazione

L’Inter è ottimista per il rinnovo di Marcelo Brozovic. Ma altri club stanno chiedendo informazioni per il centrocampista croato, come svela Fabrizio Romano: “Brozovic? L’Inter si aspettava di firmare entro gennaio. Ma non è ancora fatta, non lo è mai stata. L’Inter resta ottimista, lui ha sempre detto aspettiamo. Barcellona, Bayern, tante squadre stanno chiedendo informazioni, ma il club resta positivo per chiudere la vicenda nelle prossime settimane. Finché non ci sono le firme non è fatta, ma l’Inter resta molto ottimista”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).