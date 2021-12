Romano: “Colpo Calhanoglu, il vero merito è di queste due persone”

La verità sull'arrivo in nerazzurro di Hakan Calhanoglu a parametro zero dal Milan: è andata così in estate

L'Inter si gode un Hakan Calhanoglu mai visto prima in Italia. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così a Here We Go Podcast (ITA) del suo approdo in nerazzurro della scorsa estate: "Quanto vale oggi Hakan Calhanoglu? Stiamo parlando di un giocatore che sta spostando gli equilibri in Serie A. Va menzionato Simone Inzaghi, che ha voluto fortemente Calhanoglu, l’ha chiamato due giorni di fila insistendo. Piero Ausilio è l’altro nome da fare, ha fatto un lavoro fantastico, tenendo il nome nascosto, ci hanno creduto. Fa gol, fa assist, ma come calcia i corner, ormai sono un fattore. Sotto i 30 milioni oggi non ci siamo proprio per Calhanoglu, vale di più. Pioli e Maldini volevano tenere Calhanoglu, lui ha fatto richieste economiche diverse e si sono prese queste strade. Ma il Milan non lo ha scartato e ora lui sta prendendo l’Inter per mano. I nerazzurri l’hanno accontento, anche per quanto accaduto a Eriksen".