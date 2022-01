Inter-Digne, Romano spiega: “C’è un club su tutti in pole, ma occhio a…”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato della pista Lucas Digne per l’Inter a The Here We Go Podcast (ITA)

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato della pista Lucas Digne per l’Inter a The Here We Go Podcast (ITA): “Voci su Digne per l’Inter? Non credo arrivi in Italia. Lo vedo ancora in Premier League, Aston Villa più di tutte a meno che il Chelsea non decida di puntare su di lui", le sue dichiarazioni. Digne recentemente è stato accostato ai nerazzurri come possibile rinforzo per la fascia mancina già a gennaio.