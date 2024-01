Romano: “Djalò-Juve, previsti nuovi contatti: le cifre e la posizione dell’Inter”

La Juventus punta con decisione all'acquisto di Tiago Djalò. L'esperto di mercato Fabrizio Romano spiega che è stato programmato un nuovo contatto con gli agenti del giocatore per raggiungere un accordo sui termini personali riguardanti l'ingaggio. La società bianconera si è inserita con decisione e punta a pagare una cifra intorno ai 3 milioni di euro per acquistarlo immediatamente dal Lille. L'Inter, invece, al momento non si muove dalla propria posizione, ovvero acquistare il giocatore ma solo a giugno quando sarà free agent.