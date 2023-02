Romano: “Dumfries-Arsenal? Ecco come stanno le cose. Per l’Inter…”

Da settimane si parla con insistenza di un probabile addio, a giugno, di Denzel Dumfries . L'Inter ha necessità di fare un attivo importante in termini di bilancio e l'olandese ha mercato, specialmente in Premier League.

"Nonostante alcuni rumors dicano il contrario, non c'è una negoziazione in corso tra Arsenal e Inter per Dumfries. L'Arsenal sta valutando diverse opzioni per la fascia destra e Ivan Fresneda è uno di quelli. I Gunners mandano regolarmente scout per seguirlo da vicino, ma Dumfries ha un valore diverso per l'Inter e la sua situazione al momento è tranquilla