Romano: “Dumfries priorità Inter, ma occhio a Nandez: fosse rimasto Lukaku…”

La verità sui movimenti dei nerazzurri per la fascia destra direttamente dalle parole dell'esperto di mercato

Denzel Dumfries è il preferito, ma occhio a Nahitan Nandez. Direttamente dal profilo Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato così delle strategie di mercato dell'Inter per la corsia destra: "Dumfries oggi è l’idea principale a destra. Se Lukaku fosse rimasto, l’Inter avrebbe preso Nandez. Potendo spendere però, Dumfries ora è la priorità. Bisogna fare un incastro coi numeri tra le due punte e l’esterno, ci sono le pedine da mettere al loro posto. Se l’Inter non dovesse raggiungere l’accordo per Dumfries, il nome sarebbe quello di Nandez a destra”.