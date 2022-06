Romano: “Dybala-Inter? La situazione. Bremer appena c’è un’uscita. E Pinamonti…”

Le piste Lukaku e Dybala in entrata, ma non solo. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così in diretta su Twitch delle trattative calde di casa Inter: “Lukaku? L’Inter è ottimista e positiva per chiudere l’operazione in questi giorni. Lukaku è sempre stato disposto a tutto per tornare, lui ha detto: o rimango qui o vado all’Inter. Non c’erano altre possibilità dunque visto il rapporto tra Tuchel e Lukaku ecco.