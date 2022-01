Romano: “Dybala? Cos’è successo negli ultimi mesi con la Juve. Discorso aperto”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA) ha parlato così del futuro di Paulo Dybala

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA) ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: “Non è un giornalista argentino qualsiasi quello dell’indiscrezione di ieri, è veramente bravo. È il Gianluca Di Marzio argentino, per farvi capire. La Juve da mesi aveva un accordo verbale con la Juve, era tutto fatto proprio. Poi succede che il club chiede e prende tempo, prima si arrivava a 10 milioni, ora la situazione è aperta. Non mi sento di dire che non rinnoverà, ma che il discorso è aperto. Le risposte arriveranno a fine mercato. Si parla da 3 o 4 anni di questo rinnovo, dal pre-Covid. È una vicenda da seguire, dovranno riparlarsi, non più vedersi e basta per firmare”.