Romano: “Dybala-Juventus? Si attende solo questo momento clou”

L'Inter osserva con grande attenzione la situazione di Dybala, in scadenza con la Juve a giugno: a breve il momento clou

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA) ha parlato anche del futuro di Paulo Dybala. Ecco le sue dichiarazioni sull’argentino, in scadenza con la Juve al 30 giugno e accostato anche all’Inter: “Dybala? Febbraio-marzo sarà il momento clou per Paulo. Si entrerà nel vivo. Aspettiamo ci sia questo confronto con la Juventus”. L'Inter osserva con grande attenzione la situazione.