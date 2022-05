Romano: “L’Inter è in trattativa con Dybala. Cosa c’è dietro le parole di Marotta”

Cosa c'è dietro le dichiarazioni di ieri di Beppe Marotta su Paulo Dybala. Ne ha parlato così Fabrizio Romano

Cosa c'è dietro le parole di Beppe Marotta su Paulo Dybala. Ne ha parlato così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, su Twitch: "Con Dybala l’Inter è in trattativa, poi tutto deve sempre passare dagli incassi in uscita. Sanchez e Vidal, se ne parla tanto, poi le operazioni vanno definite come buonuscite e tutto. Dybala è un giocatore su cui l’Inter sta lavorando, ma a oggi non è ancora un’operazione in chiusura. Quello di Marotta penso fosse un messaggio abbastanza chiaro: aspettiamoci ancora e vediamo di trovare il tempo giusto per provare a trovare l’accordo definitivo. Le operazioni importanti hanno dei tempi, vediamo fino a quando Dybala aspetterà. Io l’ho letta così", le sue parole al canale di SOS Fanta.