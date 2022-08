Romano: “Futuro Belotti, strategia ormai palese. Aspetta la Roma, ma occhio a…”

In diretta su Twitch, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha risposto così sul futuro di Andrea Belotti

In diretta su Twitch, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha risposto così sul futuro di Andrea Belotti. Nei mesi scorsi, l’attaccante è stato accostato anche all’Inter: “Belotti sta aspettando la Roma e spera, non è più un segreto ormai. Aspetta che i giallorossi cedano giocatori. Vediamo cosa succede, palese ormai la strategia, con la Roma come priorità. Se poi si facesse male qualche attaccante, si potrebbero aprire nuove situazioni a sorpresa”, le sue parole al canale di SOS Fanta.