Romano: “Dumfries, no offerte Chelsea. La volontà dell’Inter per lui e Skriniar”

A The Here We Go Podcast, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così della situazione di casa Inter. In particolare, del futuro di Milan Skriniar e Denzel Dumfries: “Sulle uscite, è tutto sotto controllo in casa Inter. Dumfries è molto apprezzato da Tuchel, ma non ci sono offerte del Chelsea, è un interesse di lungo termine. Non c’è una trattativa, è una cosa ferma. Su lui e Skriniar è stato molto chiaro Inzaghi: la volontà è trattenere entrambi e in generale i giocatori migliori della rosa”, le parole del giornalista.