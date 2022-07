Romano: “Futuro Lukaku, ecco l’idea dell’Inter. Per Skriniar serve offerta folle”

Fabrizio Romano dice tutto sul mercato dell'Inter. Da Romelu Lukaku al sostituto di Ranocchia, passando per presente e futuro di Milan Skriniar. Ecco le dichiarazioni dell'esperto di mercato a The Here We Go Podcast (ITA): “Il futuro di Lukaku al termine della stagione? Credo nel suo futuro possa esserci l’Inter da protagonista. Poi chiaramente bisogna vedere come andrà la stagione dopo il ritorno, ma il discorso tra le parti è di lungo termine, l’intenzione è di continuare insieme. L’idea dell’Inter e di Lukaku è continuare insieme anche oltre la prossima estate.