Romano: “Tutta la verità su Perisic: Chelsea, Bundes, Premier e la sua priorità”

Le sensazioni di casa Inter per il rinnovo di contratto di Ivan Perisic. Le svela Fabrizio Romano, esperto di mercato

Lui vuole restare, se avesse voluto firmare con altri club, avrebbe potuto già farlo. Il Chelsea a gennaio ha provato a prenderlo e quel Chelsea non è quello di oggi, una società cristallizzata. Perisic è focalizzato sull’Inter, è contento. Quando leggete di offerte dalla Bundesliga lasciate perdere: lui non vuole tornare. La Premier League è una possibilità, ma la priorità è l’Inter e nelle prossime settimane ci sarà un incontro, che è già fissato. Il discorso diventa economico ora, per provare ad avvicinarsi. C’è grande ottimismo da entrambe le parti”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).