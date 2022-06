Romano: “Scamacca? PSG e occhio in Premier. In Italia una sola pista oggi”

Nei mesi scorsi il nome di Gianluca Scamacca è stato più volte accostato all’Inter. Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato su Twitch del suo futuro: “Scamacca? Il PSG deve anche vendere. Non vedo nessuno se non il Napoli in Italia disposto a spendere 45/50 milioni per Scamacca. Lui si sente già pronto per fare il salto: Milan o Inter o estero. Restando rischierebbe la sindrome di mercato di Berardi, ma è ancora lunga l’estate. Sicuramente non andrà al Borussia Dortmund visto che prendono Haller, ora vediamo in Inghilterra dove tanti club cercano una punta”, le parole al canale Twitch di SOS Fanta.