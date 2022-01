Romano: “Vlahovic? Ruolo di Italiano fondamentale. Ho la sensazione che Dusan…”

L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così su Twitch del futuro di Dusan Vlahovic su Twitch

In diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic: “Ho la sensazione che si senta pronto per un livello più alto dell’Arsenal, non può andarci per stare 6 mesi o un anno. Non si è scusato per la possibile partenza col Genoa, ma per il rigore sbagliato. Anche il ruolo di Italiano è molto importante nel trattenere Vlahovic, lui è eccezionale nel mantenere questo clima attorno al giocatore. E Vlahovic sta dando l’anima, cosa vuoi dirgli?”.