Gosens piace anche all’Inter, Romano: “Newcastle ora freddo. Per Zapata invece…”

Da mesi, il nome di Robin Gosens è accostato anche all’Inter per la fascia sinistra. Si tratta di un giocatore molto apprezzato dalla società, ma non una priorità al momento. Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato del suo futuro e non solo a The Here We Go Podcast (ITA): “Il Newcastle ha sondato Gosens e Zapata, ma non solo in casa Atalanta. Sta trattando tanti giocatori nelle stesse posizioni. Per Zapata la proposta è di prestito con obbligo legato alla salvezza, per far vacillare l’Atalanta servono 35/40 milioni di euro, ma il club al momento non è intenzionato a cederlo e già in estate ha detto no all’Inter per Duvan. Per Gosens c’è anche il tema infortunio: servirà pazienza, tornerà a febbraio, tra un mesetto. L’accordo tra club non c’è, i discorsi sono freddi al momento”.