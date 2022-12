Romano: “Ritorno di Hakimi all’Inter? Oggi è questa la situazione”

La verità sui rumors su Hakmi e un possibile ritorno all' Inter . Ne ha parlato così Fabrizio Romano , esperto di mercato, in diretta su Twitch:

"Quando leggo di Hakimi-Inter per gennaio, lasciate perdere. Non vedo perché il PSG dovrebbe dar via Hakimi, anzi, il club parigino voleva prendere Skriniar già in estate perché aveva quella connessione lì a destra. Al PSG tutto può cambiare presto, magari escono agli ottavi in Champions e cambia tutto, ma a oggi non c’è nulla su Hakimi-Inter", le sue parole al canale di SOS Fanta.