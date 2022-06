Romano: “Icardi di nuovo in Serie A? Mi dicono che la sua volontà sia…”

Il futuro di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter. Sull’attaccante, ora al PSG, ha parlato così Fabrizio Romano in diretta su Twitch: “Icardi? Penso proprio non torni in Serie A. Mi dicono non abbia grande intenzione di andarsene da Parigi il giocatore”, le dichiarazioni dell’esperto di mercato al canale di SOS Fanta su un possibile ritorno di Icardi in Italia.