Romano: “Inter, trovato accordo con Asllani: in corso trattativa con l’Empoli. Bremer…”

Kristjan Asllani è a un passo dall'Inter. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il centrocampista albanese. Adesso è in corso la trattativa con l'Empoli per concludere l'affare. Anche Raoul Bellanova è sempre più vicino, mentre Bremer è sempre stato il primo obiettivo come nuovo difensore centrale.