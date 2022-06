Romano: “Inter, Bremer in pugno da gennaio. Su Skriniar mi risulta che…”

In diretta su Twitch, l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così delle mosse dell'Inter per la difesa: "L’Inter ha in pugno Bremer da gennaio. Andrà chiuso col Torino e ci saranno nuovi contatti in settimana, si aspetta la definizione del discorso Skriniar che resta il primo indiziato a partire. A me risulta il PSG e non altri club, ma si sta muovendo con lentezza. L’intenzione dei francesi è di rilanciare per Skriniar. Non mi risulta un’offerta del Chelsea per Skriniar a oggi. Il primo della lista di Tuchel è de Ligt", le sue parole al canale di SOS Fanta.