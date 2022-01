Romano svela: “Gosens? Momento ideale per il colpo, l’Inter così anticipa…”

L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del colpo Robin Gosens per l'Inter

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del colpo Robin Gosens: “L’Inter non è spaventata dall’infortunio di Gosens, che non tornerà subito a disposizione. I nerazzurri lo considerano il momento perfetto per prendere Gosens. L’Inter in pratica anticipa un’operazione estiva”, le sue dichiarazioni.