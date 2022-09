Romano: “Inter va avanti con Inzaghi. Anni fa lui e Allegri esonerati, ora pesa…”

“Inzaghi-Inter? Per il momento si va avanti. La situazione economica sta incidendo sull’Inter, come sulla Juve con Allegri. 7 o 8 anni fa penso entrambi sarebbero stati esonerati, ma al momento hanno tutti e due la fiducia confermata da parte dei rispettivi club. Ora si è alla resa dei conti sia per Inzaghi-Inter che per Allegri-Juve”, ha detto al canale di SOS Fanta.