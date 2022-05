Romano: “Mkhitaryan, la Roma non cambia l’offerta: Inter resta molto ottimista”

L'esperto di calciomercato internazionale ha parlato così della trattativa tra Henrikh Mkhitaryan e l'Inter

In diretta su Twitch, l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così della trattativa tra Henrikh Mkhitaryan e l'Inter: "I nerazzurri sono sempre in vantaggio, la Roma ritiene la sua offerta sia competitiva. I nerazzurri sono molto ottimisti, ora aspettiamo la comunicazione del giocatore. Ancora non c’è stata la chiamata degli agenti di Mkhitaryan all’Inter per definire l’operazione, ma la Roma al momento rimane su quella proposta fatta", le sue dichiarazioni al profilo di SOS Fanta.