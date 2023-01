Romano: “Nervosismo Skriniar-Inter, ecco perché. E tra addio ora o a giugno…”

"Skriniar via ora o in estate? Al momento più probabile in estate, a 0. Vediamo se il PSG farà un’offerta e nel caso da quanto, per gennaio. L’Inter dal PSG non ha ancora ricevuto comunicazioni, a oggi il club nerazzurro sa solo che Skriniar non accetta la sua proposta di rinnovo. La situazione si sta innervosendo, l’Inter vuole chiarezza il prima possibile perché ci sono tante situazioni da risolvere in difesa come la scadenza di de Vrij e D’Ambrosio e il prestito di Acerbi”, le sue parole al canale di SOS Fanta.