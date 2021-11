Romano: “Onana, Inter non preoccupata dagli altri club. Pronto un quadriennale”

Il camerunese sarà il prossimo portiere dell'Inter

Sarà André Onana il nuovo numero 1 dell'Inter in vista della prossima stagione. Ormai non ci sono più dubbi, il portiere sostituirà Handanovic come ribadito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano su Twitter: "I piani di André Onana sono ancora chiari e confermati. Accordo verbale con l'Inter da luglio, quadriennale da firmare nei prossimi mesi. L'Inter non è ancora preoccupata per la concorrenza di altri club: accordo da perfezionare una volta che Onana potrà firmare come svincolato".