Romano: “Perisic, proposta Inter sul tavolo: rumors e verità. Due club in attesa”

Il possibile rinnovo di Ivan Perisic con l’Inter. A The Here We Go Podcast, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro del croato: “Perisic? Qualcuno in Italia dice che è in chiusura l’accordo per il rinnovo di contratto con l’Inter, ma non è vero. Per ora, Perisic non ha nessun accordo con nessun club.