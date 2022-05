Romano: “Perisic, la scelta non è economica. Vi assicuro che Ivan da mesi…”

Tutta la verità sull’addio di Ivan Perisic all’Inter. Ne ha parlato così l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano

La verità sull’addio di Ivan Perisic all’Inter. In diretta su Twitch, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del croato: “Perisic non ha fatto una scelta economica. Lui aspettava l’Inter da mesi, se avesse voluto fare una scelta economica sarebbe andato via a gennaio visto che poteva firmare. Lui ha aspettato l’Inter, che ha fatto un’offerta dopo il suo sfogo della finale di Coppa Italia. Prima l’offerta era più bassa. La situazione di Perisic è cambiata molto negli ultimi giorni. Vi assicuro che voleva restare all’Inter, poi aspettando è successo questo. Lui dopo aver ricevuto l’offerta più alta dell’Inter ha preso il suo tempo e poi ha accettato il Tottenham, sognava la Premier da sempre, ma ha aspettato l’Inter fino all’ultimo. Probabilmente l’offerta nerazzurra al rialzo è arrivata tardi”, le sue parole al canale di SOS Fanta.