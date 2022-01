Romano svela: “Inter convinta: ecco il primo nome in difesa per l’estate”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale ha parlato così del primo nome per la difesa dell’Inter a giugno

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA), ha parlato così del primo nome per la difesa dell’Inter a giugno: “La società per giugno andrà forte su Bremer per la difesa, piace molto, c’è anche il Milan interessato. L’Inter è convinta possa essere il rinforzo giusto per il reparto”.