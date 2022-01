Romano: “Sensi, la Samp insisterà ancora. Il rapporto con Inzaghi e l’Inter…”

Per il momento non si muove. L'Inter ha bloccato il passaggio di Stefano Sensi alla Sampdoria dopo l'infortunio di Correa

Per il momento non si muove. L'Inter ha bloccato il passaggio di Stefano Sensi alla Sampdoria dopo l'infortunio di Correa. Così Fabrizio Romano è tornato sulla vicenda: “Sensi? Può cambiare tutto in un attimo a gennaio e così è stato. L’infortunio di Correa ha fermato tutto, più che il gol in Coppa Italia. C’è la possibilità che Sensi ora resti all’Inter. Lui vorrebbe rimanere in nerazzurro, questo va chiarito, non sta spingendo per scappare. Ha un grande rapporto con Inzaghi e la società, ma vuole semplicemente avere spazio. Dal gol in poi si è rivisto il vero Sensi, ha bisogno di giocare. Settimana prossima si chiarirà la situazione, la Sampdoria insisterà ancora", le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).