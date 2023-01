Romano: “Skriniar, accordo col PSG già a luglio. Tottenham e United mai vicini”

Il giornalista conferma che è arrivata all'Inter la prima offerta per il difensore slovacco: il club parigino prova ad anticipare i tempi del suo arrivo in Francia

Eva A. Provenzano

10 mln non bastano, ma chissà che non arrivi il rilancio. Anche Fabrizio Romano parla dell'offerta arrivata all'Inter per Skriniar. Il giornalista esperto di mercato ha raccontato su Twitter, ai suoi follower, che il calciatore slovacco a giugno vestirà la maglia del PSG. Il club parigino però sta facendo un tentativo per anticipare i tempi e portarlo nella capitale francese già a gennaio.

"Milan Škriniar ha già firmato come giocatore del Paris Saint-Germain — è fatta al 100% per giugno 2023 a parametro zero. Il club francese ha presentato un'offerta iniziale per anticipare l'arrivo del giocatore a gennaio, ma l'Inter vuole 20 milioni di euro. I colloqui continueranno", ha sottolineato.

"Il difensore slovacco - ha aggiunto in un secondo post - aveva pieno accordo con il Paris Saint-Germain già lo scorso luglio ma l'Inter non voleva venderlo. Il centrale può essere considerato un nuovo giocatore del PSG a partire da luglio 2023 a parametro zero. Il Tottenham o lo United non sono mai stati vicini al calciatore. Il Paris proverà ad anticipare l'accordo per averlo da subito".