Romano: “Dopo Skriniar e Asensio, il PSG vuole chiudere per un altro parametro zero”

Fabrizio Romano aggiunge: "E' sulla lista di Campos e potrebbe essere il terzo parametro zero dopo Asensio e Skriniar"

Marcus Thuram , attaccante francese classe 1997, lascia il Borussia Monchengladbach a parametro zero. Il centravanti transalpino è stato accostato anche all'Inter ma si fa sempre più insistente la possibilità di vederlo in Francia.

"Il PSG ha fissato un nuovo giro di incontri in settimana per Thuram: è sulla lista di Campos e potrebbe essere il terzo parametro zero dopo Asensio e Skriniar", ha scritto Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter.