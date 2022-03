Romano: “Valutazioni su Inzaghi? A fine anno l’Inter tirerà le somme”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così di presente e futuro di Simone Inzaghi all’Inter

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così di presente e futuro di Simone Inzaghi all’Inter: “Valutazioni su Inzaghi? Oggi no, non mi aspetto valutazioni imminenti, ma a fine anno si tireranno le somme in base ai risultati ecco”, le sue dichiarazioni in diretta sul canale Twitch di SOS Fanta. Massima concentrazione al campo ora, per la corsa scudetto e la semifinale di ritorno di Coppa Italia.