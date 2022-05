Romano: “Perisic non ha accordi: la verità sulla Juve. L’offerta Inter e la sua priorità…”

Si rincorrono i rumors su Ivan Perisic anche nelle ultimissime ore. Ecco gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sul croato

Si rincorrono i rumors su Ivan Perisic anche nelle ultimissime ore. In diretta su Twitch, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato del suo futuro: “Perisic? Non mi risulta ci siano accordi tra Perisic e l’Inter, ma nemmeno tra il giocatore e altri club. Ci sono tanti interessamenti, ma nessun accordo tra Perisic e la Juve o altre società. Il giocatore ha un’offerta dell’Inter sul tavolo, ma non è ancora soddisfacente per lui e bisogna capire se l’Inter la alzerà o se correrà il rischio di perdere il calciatore a zero.