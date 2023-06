Romano: “Vicario oggi a Londra per completare le visite mediche. Firmerà per 5 anni”

Il giornalista, esperto di Calciomercato, ha confermato la trattativa in dirittura d'arrivo per il portiere dell'Empoli

Dopo essere stato nel mirino dell'Inter, il portiere dell'Empoli Vicario ha accettato la proposta del Tottenham ed è pronto a trasferirsi a Londra. Come riporta il giornalista Fabrizio Romano:

"Il nuovo portiere del Tottenham Guglielmo Vicario volerà oggi in Inghilterra dalla Spagna per completare le visite mediche nelle prossime 24 ore. I documenti sono pronti per firmare un contratto di 5 anni. All'Empoli andranno 19 milioni di euro".