Il Giornale – Ronaldo si guarda attorno. Déjà-vu United: scambio alla pari con Pogba?

Il portoghese, secondo il quotidiano, potrebbe lasciare la Juve per tornare in Premier League

"I Red Devils sono al lavoro per rivoluzionare la propria rosa e hanno già sondato il terreno con l’agente Jorge Mendes per riportare Cristiano all'Old Trafford. Operazione fattibile soltanto attraverso uno scambio, visto che Ronaldo pesa ancora 29 milioni a bilancio e la Juve non intende fare minusvalenze. Senza dimenticare poi l’ingaggio-monstre da 31 milioni netti che rendono CR7 appetibile e sostenibile soltanto per 2-3 società al mondo", si legge nell'articolo del quotidiano. Una di queste squadre sarebbe appunto lo United da dove Pogba vorrebbe partire: tornerebbe volentieri a Torino. Ma il quotidiano parla di "scambio alla pari che risolverebbe parecchie questioni di bilancio alle due società. Con il club inglese interessato pure a Rabiot".