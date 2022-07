Di Marzio – Inter, operazione in uscita: è fatta per Rovida alla Carrarese

L'Inter ha trovato l'accordo per il trasferimento in prestito di William Rovida, portiere classe 2003, alla Carrarese

Altra operazione in uscita per l'Inter. Dopo aver chiuso con il Cagliari per il prestito di Carboni, infatti, i nerazzurri hanno trovato l'accordo per il trasferimento in prestito di William Rovida alla Carrarese.