Ct Cile: “Vidal all’Inter? So che c’è la possibilità che torni in Italia. Sono certo che…”

Intervistato da Sport, Reinaldo Rueda, commissario tecnico del Cile, ha parlato anche del futuro di Arutro Vidal, uno dei grandi obiettivi del mercato dell’Inter in vista della prossima stagione. Le parole del ct della Roja non sono affatto banali, dato che ha ammesso la possibilità che l’ex Juventus si vesta di nerazzurro:

MOSTRO – “Arturo Vidal è un giocatore eccezionale. Lo ha mostrato in Germania, in Italia e ora in Spagna. Trasmette quel personaggio, quella personalità, oltre alla sua buona tecnica e alla sua prestanza fisica. È un mostro in questo senso. Per noi è stata una grande soddisfazione quando ha firmato per il Barça per ciò che significa in tutto il mondo. Vorrà sempre essere protagonista. Rimane molto ansioso quando non ha una partecipazione continua. È sempre stato abituato ad essere un attore protagonista. Sono sicuro che valuterà la situazione di ciò che ogni club gli offre“.

FUTURO – “Penso che sia molto soddisfatto a Barcellona, ​​i tifosi lo hanno accolto molto bene e spero che ovunque vada sarà il protagonista che è sempre stato. Per quanto ne so c’è la possibilità di tornare in Italia, di recente anche il Borussia Dortmund era molto interessato a lui. Ma non c’è nulla di concreto e bisogna avere la pazienza per maturare una decisione“.

(Fonte: Sport)