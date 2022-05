Sabatini: “Inter, offerta verbale a Dybala. Via Lautaro? Occhio anche a…”

L'aggiornamento sul futuro dei due attaccanti argentini che potrebbero anche indossare la stessa maglia la prossima stagione

Paulo Dybala è sicuramente nel mirino dell'Inter. L'argentino lascerà la Juventus al termine della stagione e sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Per questo, fa gola a molti. Ma i nerazzurri puntano sull'esperienza e sul rapporto con l'entourage di Beppe Marotta.

Ha spiegato Sandro Sabatini negli studi di Mediaset: "Il futuro di Dybala non è assolutamente deciso. Sullo sfondo c'è l'offerta verbale dell'Inter, ma ne ha anche altre, come la Roma, che ritiene inferiori come interesse. E' doveroso avvisare i tifosi nerazzurri che comunque l'Inter al termine del campionato dovrà tirare le somme e mettere a posto i desiderata di Zhang riguardo al bilancio. L'eventuale arrivo di Dybala non esclude assolutamente il sacrificio di un giocatore più remunerativo come Lautaro, ma sono da tenere d'occhio anche le situazioni di Skriniar e Barella, che avrebbero offerte importantissime".