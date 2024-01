Di Marzio – Salcedo, il Como tratta con l’Inter. Piace alla Ternana, ma…

L'attaccante sta giocando nella seconda serie spagnola e potrebbe tornare a giocare in Serie B nel nostro Paese

Potrebbe tornare in Italia dopo sei mesi in Spagna, Eddie Salcedo. Da quanto scrive Gianluca Di Marzio su X, giornalista esperto di mercato di Skysport, il calciatore di proprietà Inter, che sta giocando ne LaLiga2 con la maglia dell'Eldense (12 presenze, 2 reti e 1 assist) sarebbe finito nel mirino del Lecco, che milita in Serie B.